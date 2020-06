US-Bankregulierer lockern die Volcker Rule

Von Carleton English

NEW YORK (Dow Jones)--Banken in den USA werden künftig weniger stark reguliert. Die nach der Finanzkrise 2008/09 eingeführte so genannte Volcker rule wird etwas gelockert, wie die Federal Deposit Insurance Corporation, die Federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency mitteilten. So sollen Banken leichter in Risikokapitalfonds investieren dürfen. Zudem sollen die Sicherheiten bei Derivategeschäften geringer ausfallen. Das soll zusammen mit weiteren Lockerungen Milliardensummen an Kapital für die Banken freisetzen. Bankenaktien reagierten am Donnerstag bereits mit ordentlichen Kursaufschlägen auf die Deregulierung. Der KBW Bank Index legte um 1,4 Prozent zu.

