US-Bauausgaben ziehen leicht an

Washington (Reuters) - Die Bauausgaben in den USA haben im Februar leicht zugelegt. Sie stiegen um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium in Washington am Montag mitteilte. Experten hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Januar hatte es keine Veränderung gegeben. Das Geschäft mit Eigenheimen hatte zuletzt überraschend den dritten Monat in Folge nachgegeben. Dank des boomenden Arbeitsmarktes zieht die Nachfrage zwar an. Allerdings sorgt das relativ knappe Angebot für steigende Preise.