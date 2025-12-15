DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -4,6%Nas23.063 -0,6%Bitcoin73.018 -2,9%Euro1,1745 ±0,0%Öl60,20 -1,7%Gold4.309 +0,2%
US-Beamter: Trump will mit Europäern telefonieren

15.12.25 18:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit europäischen Staats- und Regierungschefs zu den laufenden Bemühungen für ein Ende des Ukraine-Krieges telefonieren. Das kündigte ein hochrangiger US-Beamter an. Wann genau das Telefongespräch stattfinden soll, blieb unklar. Der US-Beamte erwähnte das Telefonat, als er über ein Abendessen von Staats- und Regierungschefs am Montagabend in Berlin sprach.

In Berlin haben eine ukrainische und eine US-amerikanische Delegation seit Sonntag über einen Friedensplan mit 20 Punkten für die von Russland 2022 angegriffene Ukraine beraten. Zur US-Delegation gehören der Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Russland war nicht an den Gesprächen beteiligt./rin/DP/zb