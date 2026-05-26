DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4300 +6,4%Nas26.663 +3,0%Bitcoin57.560 +1,6%Euro1,1600 -0,1%Öl83,25 -4,1%Gold4.333 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX letztlich stark -- SpaceX-Aktie nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Beamter: USA stellen Iran Milliardenhilfen in Aussicht

15.06.26 18:40 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben dem Iran im Rahmen des geplanten Abkommens US-Regierungskreisen zufolge Zugang zu einem Wiederaufbaufonds im Umfang von 300 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei jedoch, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfülle, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter.

Zugleich betonte er, dass es nicht darum gehe, den Iran für seine Teilnahme an den Verhandlungen zu belohnen. Teheran müsse zunächst beweisen, dass es dauerhaft auf den Erwerb von Atomwaffen verzichte und keine Aktivitäten verfolge, die eine Wiedereinführung von Sanktionen auslösen könnten. Zudem dürften freigegebene Mittel nicht zur Unterstützung von Terrorismus oder zur Destabilisierung der Region verwendet werden. US-Vizepräsident JD Vance sagte dem US-Sender CBS, dass der Fonds von den Golfstaaten mitfinanziert werden solle.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran am Sonntag auf das Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges verständigt, über dessen Inhalt noch nicht viel bekannt ist. Viele Stimmen bewerteten den Deal als Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess mit noch vielen Hürden./hae/DP/men