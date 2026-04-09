US-Blockade

Zum Auftakt der neuen Woche richtet sich der Blick der Investoren erneut auf den Energiesektor, nachdem US-Präsident Trump angekündigt hat, die Straße von Hormus zu blockieren.

• Angekündigte US-Seeblockade der Straße von Hormus treibt Ölpreis hoch

• Angebotsengpässe dürften sich weiter verschärfen

• Öl-Aktien profitieren von steigenden Preisen



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Die erneute Verschärfung der geopolitischen Situation im Nahen Osten nach Donald Trumps Ankündigung, eine Seeblockade der Straße von Hormus durchzusetzen, sorgt einmal mehr für heftige Reaktionen am Rohstoffmarkt: So kletterte der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent in der Nacht zum Montag wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel - ein Niveau, das sich zum Wochenstart auch in den Aktienkursen der großen Ölkonzerne niederschlagen dürfte.

Somit stehen die Titel internationaler Energiekonzerne wie BP, Shell, Chevron und ExxonMobil am Montag einmal mehr besonders stark unter Beobachtung.

Strategische Meerenge als globaler Preistreiber

Die Straße von Hormus zählt zu den sensibelsten Nadelöhren des weltweiten Energiehandels. Ein erheblicher Anteil des globalen Öltransports passiert diese Route. Entsprechend empfindlich reagieren die Märkte auf jegliche Signale, die die wichtige Transportroute betreffen. Nachdem sich Anleger vor dem Wochenende angesichts der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran noch Hoffnungen auf eine Öffnung der vom Iran blockierten Straße von Hormus gemacht hatten, was Öl-Aktien teilweise belastete, wurden diese nun wieder zerschlagen. Die neue, nun ausgerechnet von den USA angekündigte Blockade richtet sich nach Angaben des US-Militärs zwar insbesondere gegen Schiffsverbindungen mit Bezug zu iranischen Häfen, dürfte letztlich aber dazu beitragen, das weiterhin keine Öltanker die Meerenge passieren können.

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Durch die Blockade der USA würden nun auch die verbleibenden iranischen Öllieferungen von bis zu zwei Millionen Barrel pro Tag durch die Meerenge gestoppt, warnte Saul Kavonic vom Analysehaus MST Marquee laut "WirtschaftsWoche". Somit dürften sich die ohnehin bestehenden Versorgungsengpässe weiter verstärken - und der Ölpreis weiter steigen.

Ölkonzerne profitieren kurzfristig von steigenden Preisen

Historisch betrachtet zählen steigende Ölpreise zu den wichtigsten Kurstreibern für integrierte Energiekonzerne. Höhere Rohstoffnotierungen verbessern unmittelbar die Margen im Upstream-Geschäft, während Raffinerie- und Handelsaktivitäten je nach Marktphase zusätzliche Ertragschancen eröffnen können.

Gleichzeitig bleibt die Lage jedoch ambivalent: Zwar erhöhen steigende Preise kurzfristig die Gewinnerwartungen vieler Energie-Unternehmen, doch geopolitische Risiken führen regelmäßig zu Bewertungsabschlägen am Gesamtmarkt.

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Am Montag zeigt sich die Aktie von BP im Handel in London nun zeitweise um 1,53 Prozent höher bei 5,82 Pfund, während Anteilsscheine von Shell zeitweise um 1,51 Prozent auf 34,72 Pfund steigen. Papiere der US-Energieriesen Chevron und ExxonMobil legen im NYSE-Handel vorbörslich zeitweise um 3,06 Prozent auf 194,32 US-Dollar bzw. 2,45 Prozent auf 156,25 US-Dollar zu.

Für Anleger ergibt sich nun ein klassisches Spannungsfeld: Während die weiter steigenden Ölpreise Rückenwind für Öl- und Gasaktien liefern, erhöht die geopolitische Unsicherheit gleichzeitig das Risiko abrupt wechselnder Marktstimmungen. Fest steht bereits jetzt: Zum Wochenstart gehört der Energiesektor zu den sensibelsten Indikatoren für die geopolitische Lage - und damit zu den am genauesten beobachteten Segmenten der globalen Aktienmärkte.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net