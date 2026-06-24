US-Börsenbetreiber ICE führt Terminkontrakte auf Wirtschaftsindikatoren ein

Von Robb M. Stewart

DOW JONES--Der US-Börsenbetreiber Intercontinental Exchange (ICE) führt erstmals Terminkontrakte auf Wirtschaftsindikatoren ein, die an globale geldpolitische Entscheidungen und Berichte über Erdgasvorräte in den USA gekoppelt sind. Die bar abgerechneten Futures-Kontrakte bieten Investoren börsengehandelte und zentral clearingfähige Instrumente, mit denen sie auf bestimmte wirtschaftliche Ereignisse und Entscheidungen setzen können, wie das Unternehmen mitteilte.

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Die Expansion in Kontrakte auf Wirtschaftsindikatoren spiegele die Nachfrage nach regulierten Onshore-Produkten wider, die es Kunden ermöglichen, Positionen zu wirtschaftlich relevanten Risiken einzugehen.

Die neuen Futures von ICE werden auf den Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of England basieren, was ein Engagement bei geplanten geldpolitischen Sitzungen ermöglicht, sowie auf den Beständen der US-Erdgasspeicher, die wöchentlich von der US-Energieinformationsbehörde EIA veröffentlicht werden.

Der Start der neuen Kontrakte ist für den 10. August geplant, vorbehaltlich des Abschlusses der entsprechenden behördlichen Prozesse, so ICE.

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Vor Kurzem hatte ICE den Dienst "Polymarket Signals and Sentiment" eingeführt, ein Prognosedaten- und Analyseangebot, das normalisierte Datenströme bereitstellt. Diese spiegeln die Prognosemärkte von Polymarket und die durch Crowdsourcing ermittelten Wahrscheinlichkeitsbewertungen wider.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)