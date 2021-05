US-Bundesstaat Columbia verklagt Amazon wegen Monopol-Verhalten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Staatsanwalt des US-Bundesstaats Columbia hat Amazon wegen wettbewerbsfeindlicher Praktiken verklagt. Amazon würde unabhängigen Anbietern verbieten, ihre Produkte auf anderen Plattformen günstiger anzubieten, sagte der oberste Strafverfolger von Columbia, Karl Racine am Dienstag. Dies führe zu unnatürlich hohen Preisen für die Verbraucher. Die Amazon-Aktie gab zwischenzeitlich etwas nach, machte die Verluste dann aber gut.

In den vergangenen Monaten wurden sechs kartellrechtliche Klagen gegen US-Tech-Konzerne erhoben. So verklagten das US-Justizministerium und mehrere Staaten Google (Alphabet C (ex Google)). Der Vorwurf: Der Konzern habe seine führende Stellung bei der Internetsuche missbraucht./fba/he