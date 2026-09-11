Aktien von NVIDIA, Micron, Marvell & Co. gefragt: Erholung der US-Chipwerte trotz steigender Ölpreise und Zinssorgen?

US-Chipwerte

11.09.26 12:48 Uhr

Einen Tag nach dem Ausverkauf könnte den großen US-Chipwerte vor dem Wochenende eine Erholung bevorstehen. Diese Meldungen dürften dabei stützend wirken.

• Die kommenden Quartalszahlen von Micron Ende September könnten die Wachstumsdynamik bestätigen und die Branche weiter stärken, während die Zinsentwicklung an der Fed die weitere Entwicklung beeinflusst.

• Die Branche wurde zunächst durch Inflationsängste und steigende Ölpreise belastet, doch die positiven Geschäftszahlen und die robuste Nachfrage nach KI-Chips sorgen für eine Gegenbewegung.

• US-Halbleiterwerte erholen sich nach einem Vortagsausverkauf, unterstützt durch starke Quartalszahlen von TSMC und Oracle, die die anhaltende KI-Nachfrage belegen.

US-Chipwerte mit Erholung nach Ausverkauf vom Vortag?

Rekordumsatz bei TSMC und starke Zahlen von Oracle stützen die KI-Nachfrage

Nächster Test sind Microns Quartalszahlen Ende September

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Die großen US-Halbleiterwerte dürften sich am Freitag etwas erholen, nur einen Tag nach einem breiten Ausverkauf. Ausgelöst hatte den Rückschlag nicht die Verfassung der Branche, sondern die Angst vor steigenden Zinsen.

Ölpreissprung schürt die Zinsangst

Ein kräftiger Anstieg der Ölpreise auf über 108 US-Dollar je Barrel weckte vor der anstehenden US-Notenbanksitzung neue Inflationssorgen und traf die zinsreagiblen Technologiewerte am härtesten. Quer durch die Branche erlitten die Papiere am Donnerstag Verluste, negativ hervor stach die Intel-Aktie mit einem Minus von rund fünfeinhalb Prozent auf 100,32 US-Dollar, während AMD und die Marvell-Aktie ebenfalls klar im Minus schlossen. Heute gerieten dann auch Asiens Chipwerte unter Druck, wobei sich Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) vergleichsweise wacker hielt.

Nun scheinen die Chipwerte am Freitag vor einer Erholung zu stehen: Die NVIDIA-Aktie gewinnt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,88 Prozent auf 220,29 US-Dollar, während Micron Technology 0,97 Prozent auf 986,93 US-Dollar zulegen und Intel 1,19 Prozent auf 101,51 US-Dollar steigen. Für die Titel von AMD geht es heute vorbörslich 1,08 Prozent auf 509,02 US-Dollar hoch, während Marvell Technology 1,13 Prozent auf 229,52 US-Dollar steigen.

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KI-Nachfrage liefert die Gegenbewegung

Für die Erholung dürften vor allem frische Belege sorgen, dass die Nachfrage nach KI-Chips ungebrochen ist. TSMC meldete für August einen Rekordumsatz, der den Vorjahreswert um mehr als die Hälfte übertraf. Daneben überzeugt Oracle: Der Umsatz des Cloud-Konzerns kletterte im abgelaufenen Quartal um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Analystenkonsens, während sich die Erlöse aus der Cloud-Infrastruktur, im Kern KI-Rechenzentren, auf 7,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelten.

Kaufsignale bei NVIDIA und Micron mehren sich

Darüber hinaus verdichten sich die Signale für eine breitere Wende bei den Wachstumswerten. Nach Einschätzung von Barron's zeigen Schwergewichte wie NVIDIA und die Micron-Aktie erste Anzeichen einer Erholung gegenüber dem Gesamtmarkt, weil sie sich zuletzt selbst an schwachen Handelstagen robuster hielten. Rückenwind kommt von der Geldpolitik: Solange Fed-Chef Kevin Warsh keine baldige Zinssenkung signalisiert, gewinnen Unternehmen mit strukturellem statt konjunkturellem Wachstum an Attraktivität. Die Royal Bank of Canada sieht den Gewinnausblick laut Chefstrategin Lori Calvasina weiterhin klar bei Technologie und Wachstum.

Ein für Anleger interessanter Termin dürfte Ende September bevorstehen, wenn Micron seine Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorlegt. Bestätigt der Speicherspezialist den Nachfragetrend bei Chips für KI-Server, dürfte das über den Sektor hinaus Signalwirkung haben. Ob die Zinsangst die Erholung wieder einholt, entscheidet sich zugleich an der Fed-Sitzung in der kommenden Woche.

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Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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