US-Datenleck-Affäre: Gericht eröffnet Verdächtigem Vorwürfe

BOSTON/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Verdächtige in der Affäre um das massive Datenleck von US-Geheimdokumenten muss sich unter anderem wegen unbefugter Aufbewahrung und Weitergabe von nationalen Verteidigungsinformationen verantworten. Das geht aus Unterlagen des Gerichts im Bundesstaat Massachusetts hervor, vor dem der 21 Jahre alte Militärmitarbeiter am Freitag erstmals erscheinen musste. Dem Nationalgardisten Jack Teixeira wird auch unbefugte Entfernung von Verschlusssachen und Verteidigungsmaterial zur Last gelegt. Vor Gericht wurde er über die Vorwürfe informiert.

Der Fernsehsender CNN berichtete, der zuständige Richter habe verfügt, dass Teixeira vorerst in Gewahrsam bleibe. Für den kommenden Mittwoch sei eine weitere Anhörung mit ihm angesetzt. Die Bundespolizei FBI hatte Teixeira am Donnerstag im Zusammenhang mit dem massiven Leck an US-Geheimunterlagen festgenommen.

Schon seit Wochen kursieren im Internet geheime Dokumente von US-Stellen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine: Informationen zu Waffenlieferungen, Einschätzungen zum Kriegsgeschehen, aber auch Details zu angeblichen Spähaktionen der USA gegen Partner./jac/DP/ngu