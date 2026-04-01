DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +4,5%Nas22.629 +2,8%Bitcoin61.135 -0,7%Euro1,1665 +0,6%Öl94,68 -8,5%Gold4.724 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus Shell kassiert Förderprognose für Gas ein - Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Fokus
Bitcoin-Rally gestoppt: Kurs kühlt nach Feuerpause-News spürbar ab Bitcoin-Rally gestoppt: Kurs kühlt nach Feuerpause-News spürbar ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Delegation will Samstag Gespräche mit Iran in Pakistan führen

08.04.26 20:07 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Vereinbarung einer Waffenruhe im Iran-Krieg sollen dem Weißen Haus zufolge am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad stattfinden. US-Präsident Donald Trump entsende dafür eine Delegation um Vizepräsident JD Vance, den Sondergesandten Steve Witkoff sowie Jared Kushner, sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt in Washington. Erste Gespräche sollen demnach am Samstagmorgen (Ortszeit) stattfinden. In Pakistan ist es drei Stunden später als in Deutschland.

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hatte zuvor Delegationen der USA und des Irans für Gespräche eingeladen, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu beraten. Pakistanischen Quellen zufolge könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen./jcf/DP/he