US-Demokraten - Fortschritte bei Verhandlungen über neue Corona-Hilfe

Washington (Reuters) - Bei den Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket sind nach Angaben eines hochrangigen US-Demokraten Fortschritte erzielt worden.

Zwar sei der Abstand bei vielen Themen noch groß, sagte der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Dienstag vor neuen Gesprächen mit Vertretern des Präsidialamts. "Aber wir bewegen uns endlich in die richtige Richtung." Schumer sollte sich am Nachmittag (US-Ostküstenzeit; Abend MESZ) mit Finanzminister Steven Mnuchin, dem Stabschef des Präsidialamts Mark Meadows und Nancy Pelosi treffen, die demokratische Präsidentin des Repräsentantenhauses. Mnuchin und Meadows sollten zuvor mit republikanischen Senatoren sprechen.

In den USA sind nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters mehr als 4,7 Millionen Covid-Fälle bekannt. Die Demokraten - die die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen - haben vor Wochen ein neues Hilfspaket vorgeschlagen, das jedoch von den Republikanern abgelehnt wurde. Diese kontrollieren den Senat und haben zuletzt einen eigenen Plan vorgelegt, der ein Volumen von etwa einer Billion Dollar vorsieht. Das ist den Demokraten deutlich zu wenig. Ein Hauptstreitpunkt ist die Sonder-Arbeitslosenhilfe des Bundes von 600 Dollar pro Woche, die am Freitag auslief. Zuletzt hatte die Notenbank Fed vor einem Stopp der Hilfen für Arbeitlose gewarnt.