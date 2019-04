US Ecology kündigt Dividende an

Der amerikanische Umweltdienstleister US Ecology Inc. (ISIN: US91732J1025, NASDAQ: ECOL) zahlt unverändert eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Montag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 26. April 2019 (Record date: 19. April 2019).

Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet damit weiterhin 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 55,60 US-Dollar (Stand: 1. April 2019) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,29 Prozent.

Seit 2005 wird ununterbrochen eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet. Im Herbst 2008 hatte US Ecology die Ausschüttung um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. US Ecology mit Sitz in Boise, Idaho ist für verschiedene Industriezweige im Umweltschutz wie Recycling oder Abfallentsorgung tätig. Im Fiskaljahr 2018 betrug der Umsatz des Unternehmens 565,93 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 504,04 Mio. US-Dollar), wie am 21. Februar berichtet wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 11,72 Prozent im Minus (Stand: 1. April 2019). Die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 1,2 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de