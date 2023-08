US-Einzelhandelsumsatz im Juli höher als erwartet

WASHINGTON (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelsumsatz ist dynamischer als erwartet ins dritte Quartal gestartet. Wie das Handelsministerium mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent, nachdem sie im Juni nach revidierten Angaben um 0,3 (vorläufig: 0,2) Prozent zugelegt hatten. Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 1,0 Prozent. Erwartet worden war ebenfalls ein Plus von 0,4 Prozent. Der für Juni gemeldete Umsatzanstieg von 0,2 Prozent wurde bestätigt.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen. Allerdings sind die Daten nicht preisbereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.