US-Einzelhandelsumsatz sinkt im Januar weniger als erwartet

06.03.26 14:46 Uhr

DOW JONES--Der Einzelhandelsumsatz in den USA hat sich im Januar etwas besser als erwartet entwickelt. Wie das Handelsministerium mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus von 0,4 Prozent prognostiziert. Die Umsätze ohne Kfz und Tankstellen stiegen dagegen um 0,3 Prozent. Erwartet worden waren unveränderte Umsätze. Im Dezember hatte der Umsatz in beiden Kategorien stagniert, wie das Ministerium bestätigte. Die Zahlen werden nicht preisbereinigt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 08:46 ET (13:46 GMT)