US-Einzelhandelsumsatz steigt etwas stärker als erwartet im September

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Umsatz im US-Einzelhandel hat sich im September etwas besser als erwartet entwickelt. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und die Umsätze ex Kfz um 0,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Anstiege um 0,3 und 0,1 Prozent erwartet. Im August waren die gesamten Umsätze nach bestätigten Angaben um 0,1 (vorläufig: plus 0,1) Prozent und die Umsätze ex Kfz revidiert um 0,2 (vorläufig plus 0,1) Prozent gestiegen.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen. Die Daten sind nicht preisbereinigt.

October 17, 2024 08:36 ET (12:36 GMT)