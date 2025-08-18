DAX24.344 -0,1%ESt505.442 +0,1%Top 10 Crypto16,50 -1,7%Dow44.986 +0,2%Nas21.671 -0,2%Bitcoin100.767 -1,0%Euro1,1711 +0,5%Öl66,16 -1,1%Gold3.341 +0,1%
US-Einzelhandelsumsatz steigt im Juli wie erwartet

15.08.25 14:34 Uhr

DOW JONES--Der US-Einzelhandelsumsatz hat sich im Juli exakt wie erwartet entwickelt - allerdings auf nach oben revidierter Vormonatsbasis. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, nachdem sie im Juni um revidiert 0,9 (vorläufig: 0,6) Prozent angezogen hatten. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 0,3 um Prozent, nach einem revidierten Zuwachs von 0,8 (vorläufig: 0,5) Prozent im Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Anstiege um 0,5 und 0,3 Prozent prognostiziert. Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen. Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:34 ET (12:34 GMT)