US-Einzelhandelsumsatz steigt im Juli wie erwartet

DOW JONES--Der US-Einzelhandelsumsatz hat sich im Juli exakt wie erwartet entwickelt - allerdings auf nach oben revidierter Vormonatsbasis. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, nachdem sie im Juni um revidiert 0,9 (vorläufig: 0,6) Prozent angezogen hatten. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 0,3 um Prozent, nach einem revidierten Zuwachs von 0,8 (vorläufig: 0,5) Prozent im Juni. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Anstiege um 0,5 und 0,3 Prozent prognostiziert. Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen. Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

August 15, 2025