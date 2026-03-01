DAX23.711 -0,1%Est505.770 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6300 -3,5%Nas22.480 +0,5%Bitcoin62.905 -1,9%Euro1,1515 -0,2%Öl105,9 +2,3%Gold4.875 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX stabil -- thyssenkrupp nucera-Aktie: Großauftrag treibt Erwartungen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA, Commerzbank, NEL im Fokus
Top News
AUMOVIO-Aktie trotzdem fester: Umsatzrückgang droht, Verlust deutlich ausgeweitet AUMOVIO-Aktie trotzdem fester: Umsatzrückgang droht, Verlust deutlich ausgeweitet
Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe Tech-Aktien profitieren: Samsung plant Chipverträge - NVIDIA erhält grünes Licht für H200-Chipverkäufe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung

US-Erzeugerpreise steigen im Februar stärker als erwartet

18.03.26 13:41 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im Februar zugenommen. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Produzentenpreise um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,4 (Vormonat: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie kletterten um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,9 (3,6) Prozent. Ökonomen hatten nur einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Mit dem Beginn des Krieges gegen den Iran ist US-Präsident Donald Trump durch die gestiegenen Ölpreise innenpolitisch unter Druck geraten. Obwohl die USA als weltweit größtes Förderland nicht auf Öl aus der Kriegsregion angewiesen sind, sind die Folgen für die US-Verbraucher spürbar. Der Ölmarkt ist - im Unterschied zum Gasmarkt - global, Preissteigerungen treffen alle Länder.

Wer­bung

Die weitere Entwicklung im US-Iran-Konflikt ist unklar. Bei einer Eskalation, wie größeren Zerstörungen von Öl- und Gasanlagen in den Golfstaaten oder längerer Blockierung der Straße von Hormus, würde die Inflation und insbesondere der Benzinpreis auch in den USA weiter steigen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)