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US-Erzeugerpreise ziehen im März an

14.04.26 14:39 Uhr

DOW JONES--Der Preisdruck auf der Erzeugerebene in den USA hat im März zwar zugenommen, allerdings weniger als erwartet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Produzentenpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 4,0 (Vormonat: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 1,1 Prozent prognostiziert.

Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie kletterten lediglich um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,8 (3,9) Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.

Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)