US-Experten: Russen wollen Angriffstempo halten

WASHINGTON/MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Militärführung hat nach Einschätzung von US-Militärexperten angeordnet, ein hohes Tempo bei Angriffen in der Ukraine zu halten. Ziel sei, Fortschritte zu machen, bevor schlammige Bodenverhältnisse im Herbst - die so bezeichnete Rasputiza - Angriffe erschweren, hieß es in einem neuen Bericht des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington.

Bereits seit Ende Juli greifen die russischen Streitkräfte dem ISW zufolge in hohem Tempo im ostukrainischen Gebiet Donezk an. Sie haben dort zahlreiche Ortschaften eingenommen. Die russische Militärführung beabsichtige wahrscheinlich einen intensivierten Vorstoß, um weiter vorzurücken und die Städte Kurachowe und Pokrowsk zu erobern.

Nach Einschätzung der Experten werden die Russen ihren Vormarsch auch bei schlammigen Bedingungen nicht aufgeben; aber er werde weniger effektiv sein. Das ISW erwartet, dass die derzeitige russische Offensive ihren Höhepunkt in den kommenden Monaten erreichen wird. Das bedeute allerdings nicht das Ende des Vorstoßes in der Ostukraine im Herbst und frühen Winter./ksr/DP/nas