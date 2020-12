US-Expertin: Müssen in Pandemie falsche Behauptungen bekämpfen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA halten sich nach Angaben der Regierungsberaterin Deborah Birx auch Monate nach Beginn der Corona-Pandemie falsche Behauptungen. Wenn sie im Land unterwegs sei, höre sie Menschen "nachplappern", dass Masken nicht funktionierten, dass man auf Herdenimmunität hinarbeiten sollte und dass Versammlungen nicht zu Superspreading-Events würden, sagte die Ärztin am Sonntag im Sender NBC News. "Ich denke, unsere Aufgabe ist es, ständig zu sagen, dass dies Mythen sind, dass sie falsch sind."

Birx gehört zur Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Sie beklagte auch den Widerstand von Gouverneuren und Bürgermeistern gegen strengere Maßnahmen. In einigen Südstaaten gebe es Fallzahlen wie im Sommer, aber die Verantwortlichen griffen nicht auf bewährte Maßnahmen zurück. In den vergangenen Tagen lag die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in den USA nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität bei mehr als 200 000 pro Tag. Fünf Tage in Folge starben mehr als 2200 Menschen binnen 24 Stunden nach einer Infektion./lkl/DP/mis