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US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf

17.04.26 09:08 Uhr
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AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenslieferdienst Delivery Hero auf. Der Großaktionär Prosus verkauft kartellrechtlich bedingt rund 13,6 Millionen Aktien von Delivery Hero an das US-Unternehmen, wie die Internet-Beteiligungsholding am Freitag mitteilte. Dies entspreche einer Beteiligung von rund 4,5 Prozent. Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 20 Euro je Anteilsschein und entspricht damit einem Bruttoerlös von rund 270 Millionen Euro.

Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg begrüßte die weitere Beteiligung von Uber an dem MDax-Unternehmen (MDAX). "Als global führendes Technologieunternehmen ist Ubers erhöhte Beteiligung eine Bestätigung unserer Plattform, unserer Strategie und unserer fortlaufenden Bemühungen, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen."

Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just East Takeaway (Just Eat Takeawaycom) dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren. Prosus hält nach dem Verkauf nun noch 21,8 Prozent./err/nas

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