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US-Flugverkehr soll sich bis Sonntagabend normalisieren

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WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA soll sich der Flugverkehr bis Sonntagabend wieder vollständig normalisieren. Das teilte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, bei einer Pressekonferenz am Samstag unter Berufung auf die Fluggesellschaften mit. "Ich denke, das Schlimmste liegt hinter uns", sagte er. Allerdings seien noch erhebliche Anstrengungen nötig, bis der Betrieb wieder normal laufe.

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Für Samstag rechnet die FAA mit weiteren 4.000 bis 5.000 Flugausfällen bei insgesamt rund 41.000 geplanten Flügen. Am Freitag hätten nach dem rund vierstündigen landesweiten Startverbot etwa 12.000 Flüge nicht mehr durchgeführt werden können, darunter rund 9.000 kommerzielle Flüge. Flugzeuge und Besatzungen befänden sich deshalb vielerorts nicht dort, wo sie für die nächsten Flüge benötigt werden.

US-Verkehrsminister Sean Duffy erklärte, die Störung sei bei routinemäßigen Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris aufgetreten. Dabei seien alte Kupferleitungen durch Glasfasertechnik ersetzt worden.

Ein Router habe daraufhin andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen überlastet. Dass dies derart weitreichende Auswirkungen haben könnte, sei zuvor nicht bekannt gewesen, erläuterte Duffy. Weil sich die Störungen ausgebreitet haben, habe die FAA den Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen vorsorglich gestoppt. Noch sei unklar, ob der Router selbst defekt oder bei der Installation ein Fehler gemacht worden sei. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht.

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Duffy kündigte an, überprüfen zu lassen, zu welchen Tageszeiten solche Wartungsarbeiten künftig durchgeführt werden sollten. Die technische Infrastruktur der US-Flugsicherung gilt seit Jahren als veraltet. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will sie mit milliardenschweren Investitionen modernisieren./hae/DP/zb

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05.06.19 American Airlines Buy Standpoint Research
30.04.19 American Airlines In-line Imperial Capital
29.04.19 American Airlines Outperform Cowen and Company, LLC
29.04.19 American Airlines Buy Deutsche Bank AG
09.04.19 American Airlines Outperform Cowen and Company, LLC

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