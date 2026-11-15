DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.766 +1,1%Euro 1,1026 +0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

US-Flugverkehr wohl erst am Montag wieder vollständig normal

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
12.19 EUR -0.28 EUR -2.28 %
Charts | News | Analysen
Delta Air Lines Inc.
78.64 EUR -1.47 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen
International Consolidated Airlines S.A.
5.35 EUR -0.07 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Southwest Airlines Co.
40.65 EUR -1.08 EUR -2.59 %
Charts | News | Analysen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA rechnet US-Verkehrsminister Sean Duffy erst am Montag mit einer vollständigen Normalisierung des Flugverkehrs. Der Betrieb werde sich am Sonntag weiter erholen, wahrscheinlich aber erst am Montag wieder vollständig normal laufen, sagte Duffy verschiedenen US-Sendern. Am Samstag hatte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, eine Normalisierung bis Sonntagabend in Aussicht gestellt.

Werbung

Am Sonntagvormittag waren nach Angaben des Flugtracking-Portals FlightAware bereits mehr als 1.600 Flüge innerhalb, in die oder aus den USA gestrichen, hinzu kamen mehr als 3.300 Verspätungen. Am Samstag waren fast 6.700 Flüge ausgefallen, am Freitag rund 9.200. Der Flugstopp hatte am Freitag für rund vier Stunden den landesweiten Flugverkehr weitgehend lahmgelegt und zahlreiche Reisende stranden lassen.

Die technischen Probleme seien inzwischen behoben, doch Fluggesellschaften müssten Flugzeuge und Besatzungen wieder an die vorgesehenen Einsatzorte bringen, erklärte Duffy in mehreren Fernsehinterviews. Das benötige Zeit.

Zwei Router werden untersucht

Unterdessen gibt es neue Erkenntnisse zur Ursache der Panne. Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris in El Dorado im Bundesstaat Arkansas waren am Freitag alte Kupferleitungen durch Glasfasertechnik ersetzt worden. Dabei hatte ein Router das Flugkontrollsystem mit Datenanfragen überlastet. Nach Angaben Duffys traten daraufhin auch an einem bereits Wochen zuvor modernisierten Standort in Amarillo im Bundesstaat Texas Probleme auf.

Werbung

Beide Router würden nun untersucht. Noch sei unklar, ob fehlerhafte Geräte oder Fehler bei der Installation die Störungen ausgelöst hätten. Die FAA habe bei 69 Routern eine Funktion deaktiviert, mit der Daten an andere Geräte im Netzwerk gesendet werden können. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es weiter nicht. Der betroffene Vertragspartner L3Harris erklärte, die Auswirkungen des Flugstopps sehr ernst zu nehmen.

Trump macht Biden verantwortlich - Duffy beide Parteien

US-Präsident Donald Trump meldete sich am Sonntag erstmals öffentlich zu dem Flugstopp zu Wort und forderte den Kongress auf, weitere Milliarden für die Modernisierung des veralteten Flugkontrollsystems bereitzustellen. Große Teile der Infrastruktur seien bereits 50 Jahre alt - "lächerlich", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Modernisierung müsse auf einmal erfolgen und nicht Stück für Stück.

Die Verantwortung für den schlechten Zustand des Systems schob Trump seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden zu. Dessen Regierung habe ein ohnehin veraltetes und marodes System noch verschlechtert. Verkehrsminister Duffy zeichnete dagegen ein anderes Bild: Er machte jahrzehntelange Versäumnisse von Regierungen beider Parteien verantwortlich. "Ich kann weder Republikanern noch Demokraten die Schuld geben, denn sie alle tragen sie", sagte er dem Sender NBC.

Werbung

Sich selbst nahm er dabei weitgehend aus der Verantwortung. Die Panne sei zwar während seiner Amtszeit passiert, er treibe die Modernisierung des Systems aber so schnell voran wie seit Jahrzehnten niemand zuvor. "Ich kann mich nicht für das entschuldigen, was uns hinterlassen wurde", sagte Duffy.

Duffy wirbt für Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar in die Modernisierung der Flugsicherung. Der Kongress hatte 12,5 Milliarden Dollar bewilligt. Diese seien aber für bestimmte Anschaffungen vorgesehen, etwa neue Radaranlagen und Funkgeräte, erklärte Duffy. Für eine neue Telekommunikationsinfrastruktur und moderne Software brauche er zusätzliche Mittel./hae/DP/jha

Aktuelle Delta Air Lines Aktie News

DatumMeistgelesen
dpa-afxTausende FlugausfälleLandesweiter Startstopp in den USA: Tausende Flüge fallen aus, Verkehr soll bis Sonntagabend wieder normal laufen
Finanzen.netS&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor einem Jahr eingebracht
Finanzen.netS&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 10 Jahren verdient
Werbung - Delta Air Lines-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netS&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient
Finanzen.netS&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung

Delta Air Lines Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delta Air Lines nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.19 Delta Air Lines Outperform Bernstein Research
11.07.19 Delta Air Lines Outperform Cowen and Company, LLC
10.07.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
11.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital
03.04.19 Delta Air Lines In-line Imperial Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.