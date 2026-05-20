DAX24.587 -0,6%Est505.945 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -0,6%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.633 ±0,0%Euro1,1591 -0,3%Öl108,1 +2,8%Gold4.501 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Intel 855681 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX fällt zurück -- Airbus: Lieferverzögerungen beim A350? -- IBM, Quanten-Aktien, Micron, Eutelsat, Ubisoft, HENSOLDT, Rheinmetall, Softbank, RWE, TKMS im Fokus
Top News
ASML, ARM Holdings und Nextpower sind Gewinner-Aktien, die sich aus dem NVIDIA-Statement zum KI-Zeitalter ableiten lassen! ASML, ARM Holdings und Nextpower sind Gewinner-Aktien, die sich aus dem NVIDIA-Statement zum KI-Zeitalter ableiten lassen!
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
US-Förderpläne

Quantenaktien wie D-Wave, Rigetti und IBM feiern nach Milliardenregen der US-Regierung Börsenparty

21.05.26 14:50 Uhr
Quanten-Hype explodiert: Milliardenpaket der US-Regierung zündet Kursfeuerwerk an der NYSE | finanzen.net

Ein milliardenschweres Förderprogramm der US-Regierung hat Quantenaktien am Donnerstag kräftig angeschoben. Auch IBM profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
18,73 EUR 1,98 EUR 11,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
202,25 EUR 10,81 EUR 5,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infleqtion Inc Registered Shs
11,18 USD 0,55 USD 5,17%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
99,36 EUR -2,94 EUR -2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IonQ
47,55 EUR 2,37 EUR 5,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Quantum Computing Inc Registered Shs
9,56 USD 0,34 USD 3,69%
Charts|News|Analysen
Rigetti Computing Inc Registered Shs
16,65 EUR 1,97 EUR 13,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• US-Regierung plant Milliardenförderung für Quantenbranche
• IBM gründet Quantum-Gesellschaft "Anderon"
• Quantenaktien steigen teils zweistellig

Die Kurse von Unternehmen aus dem Bereich des Quantencomputings verzeichnen am Donnerstag deutliche Aufschläge. Auslöser ist die Bestätigung des US-Handelsministeriums, finanzielle Fördergelder in Form von Zuschüssen an fast ein Dutzend Unternehmen zu vergeben, um die heimische Quantenindustrie gezielt zu stärken. Die finanziellen Zusagen erfolgen unter dem im Jahr 2022 verabschiedeten Chips and Science Act, welcher die Erforschung und Entwicklung aufstrebender Technologien vorantreiben soll. Im Rahmen dieser Vereinbarungen sichert sich die US-Regierung bei einigen Empfängern auch direkte Unternehmensanteile.

IBM gründet neues Gemeinschaftsunternehmen

Als bedeutender Akteur im Rahmen dieses staatlichen Förderpakets tritt der Technologiekonzern IBM auf. Das Unternehmen gab bekannt, in Zusammenarbeit mit dem US-Handelsministerium eine eigenständige Gesellschaft namens Anderon zu gründen, die als erste reine Quantengießerei der USA fungieren soll. IBM und das Handelsministerium steuern hierzu jeweils eine Milliarde US-Dollar in bar bei. Zudem bringt IBM wichtiges geistiges Eigentum, Vermögenswerte und qualifizierte Arbeitskräfte in das neue Unternehmen ein. Im vorbörslichen Handel verzeichnet die IBM-Aktie daraufhin an der NYSE einen Kursanstieg von 5,59 Prozent auf 237,58 US-Dollar.

Pure-Play-Quantenaktien steigen zweistellig

Auch die Aktien von reinen Quantencomputer-Spezialisten reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf die Regierungspläne. Absolut im Trend lagen dabei die Papiere von D-Wave Quantum, die sich vorbörslich an der NYSE um 14,3 Prozent auf 22,06 US-Dollar verbessern. Das Unternehmen hat eine Absichtserklärung über staatliche Fördermittel in Höhe von 100 Millionen US-Dollar unterzeichnet und wird im Gegenzug Stammaktien im gleichen Wert an das Handelsministerium ausgeben, wodurch die Regierung eine Eigenkapitalbeteiligung erhält. Ebenfalls eine Förderzusage über 100 Millionen US-Dollar liegt für Rigetti Computing vor, deren Papiere um 13,09 Prozent auf 19,09 US-Dollar anziehen. Die Aktie von Quantum Computing klettert um 10,56 Prozent auf 10,57 US-Dollar nach oben. Der Branchenvertreter IonQ verbuchte ein Plus von 5,34 Prozent auf 55,27 US-Dollar, während das ebenfalls berücksichtigte Unternehmen Infleqtion eine Zusage über 100 Millionen US-Dollar erhielt und um 21,29 Prozent auf 13,56 US-Dollar nach oben schießt.

Was Anleger wissen sollten

Für Anleger könnte die staatliche Unterstützung der Quantenbranche neue Chancen eröffnen - allerdings bleibt der Sektor weiterhin sehr schwankungsanfällig. Die angekündigten Zuschüsse und Beteiligungen der US-Regierung stärken viele Unternehmen finanziell und könnten die Entwicklung der Technologie beschleunigen. Vor allem Konzerne wie IBM dürften von ihrer starken Marktposition profitieren.

Auch kleinere Spezialisten wie D-Wave, Rigetti oder Infleqtion erhalten durch die Fördergelder zusätzlichen finanziellen Spielraum, um ihre Technologien schneller zur Marktreife zu bringen. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Ausgabe neuer Aktien an die US-Regierung - wie im Fall von D-Wave - bestehende Aktionäre verwässern kann.

Die starken Kursgewinne zeigen zwar die hohe Begeisterung der Anleger, langfristig wird jedoch entscheidend sein, welche Unternehmen ihre Technologien tatsächlich erfolgreich und profitabel vermarkten können.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
04.05.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2026Intel HaltenDZ BANK
24.04.2026Intel NeutralUBS AG
24.04.2026Intel Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2026Intel HaltenDZ BANK
24.04.2026Intel NeutralUBS AG
24.04.2026Intel Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Intel VerkaufenDZ BANK
23.01.2026Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen