WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton schließt einen Cyberangriff als Ursache für das Chaos im US-Luftverkehr vom vergangenen Freitag aus. "Es handelt sich hierbei weder um einen Cyberangriff noch um eine koordinierte Aktion eines Nationalstaates", sagte er dem Sender CNBC. Es habe sich schlicht um ein Update gehandelt, das das alte System überfordert habe.

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Am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Es war erst das zweite Mal seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001, dass es zu einem landesweiten Startverbot kam. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich, auch einige Verbindungen aus Deutschland in die USA wurden gestrichen. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte bereits am Freitag gesagt, es gebe keine Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser. Ausschließen könne man zu diesem Zeitpunkt aber nichts./jcf/DP/zb