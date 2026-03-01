DAX24.705 -2,3%Est506.005 -2,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 +5,6%Nas22.606 -0,3%Bitcoin57.875 +3,6%Euro1,1704 -0,6%Öl78,42 +8,1%Gold5.330 +1,0%
US-Generalstabschefs: Iran-Einsatz ist nicht nach einer Nacht beendet

02.03.26 14:44 Uhr

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Der andauernde Militäreinsatz gegen den Iran wird sich nach Angaben des US-Generalstabschefs Dan Caine noch in die Länge ziehen. "Das ist kein Einsatz, der nach einer Nacht abgeschlossen ist", sagte er bei einer Pressekonferenz. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen, um alle militärischen Ziele zu erreichen.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump vermutet, dass der Krieg mit dem Iran noch vier Wochen dauern könnte. Von Anfang an sei man davon ausgegangen, dass es etwa vier Wochen gehen würde, sagte Trump laut "Daily Mail" in einem Telefoninterview. Der Iran sei ein großes Land. "Es wird vier Wochen dauern - oder weniger."

Caine warnte bei der Pressekonferenz zudem davor, dass er mit weiteren Verlusten rechne. Kurz zuvor hatte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) bekanntgegeben, dass mittlerweile vier US-Soldaten bei dem Einsatz getötet worden seien./ngu/DP/mis