US-Gericht blockiert Henkels Kauf von Liquid Nails auf FTC-Antrag

18.08.26 06:54 Uhr

Von Kelly Cloonan

DOW JONES--Ein US-Gericht hat dem Antrag der US-Wettbewerbsbehörde FTC stattgegeben, Henkel an dem Erwerb des US-Unternehmens Liquid Nails zu hindern. Liquid Nails ist ein Konkurrent von Henkels Bauklebstoffmarke Loctite.

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Wie die FTC am Montag mitteilte, hat das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York am Freitag dem Antrag der FTC auf eine dauerhafte einstweilige Verfügung zur Blockade des geplanten Deals stattgegeben. Dies geschah nach siebentägigen Verhandlungen.

Im Rahmen der geplanten Transaktion wollte der Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Liquid Nails für 725 Millionen US-Dollar vom Private-Equity-Unternehmen American Industrial Partners kaufen. Die FTC hatte dagegen im Dezember 2025 geklagt, um den Deal zu blockieren. Sie machte geltend, dass dadurch die beiden größten Marken für Bauklebstoffe zusammengelegt würden. Dies würde den Wettbewerb beeinträchtigen und zu höheren Preisen sowie geringerer Qualität führen.

"Diese geplante Übernahme drohte, die Kosten für ein wichtiges Produkt für den Bau und die Instandhaltung von Häusern in den gesamten Vereinigten Staaten in die Höhe zu treiben", sagte Daniel Guarnera, Direktor des FTC Bureau of Competition, als Reaktion auf die gerichtliche Anordnung.

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American Industrial Partners hatte Liquid Nails 2024 durch den Kauf des Bautenanstrichgeschäfts von PPG Industries erworben und dieses in Pittsburgh Paints umbenannt.

Pittsburgh Paints teilte mit, das Unternehmen habe die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis genommen. Es plane, das langfristige Wachstum durch sein gesamtes Produktportfolio voranzutreiben, einschließlich der Marken Liquid Nails, Mulco und Homax.

"Das Unternehmen misst unseren Klebstoffen, Dichtstoffen und Restaurierungsprodukten großen Wert bei, die bei den Kunden hohes Ansehen genießen", teilte Pittsburgh Paints mit.

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Henkel und American Industrial Partners reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Die FTC teilte zudem mit, der Sieg vor Gericht sei Teil ihres neuen Ansatzes, dauerhafte einstweilige Verfügungen zu erwirken, um Fusionen zu blockieren, die die Behörde als wettbewerbswidrig ansieht, ohne dass die Fälle in Verwaltungsverfahren weiterverfolgt werden müssen.

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DJG/DJN/uxd/cln

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August 18, 2026 00:54 ET (04:54 GMT)