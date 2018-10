US-Gericht verurteilt früheren Adidas-Manager wegen Bestechung

Von Rebecca Davis O'Brien

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein US-Bundesgericht in New York hat einen ehemaligen Adidas-Manager in einem Korruptions- und Betrugsprozess im Zusammenhang mit College-Basketball verurteilt. Die Jury-Entscheidung könnte weitreichende Folgen für den Kampf gegen die Korruption im Hochschulsport haben. Einer der Verurteilten ist Jim Gatto, Ex-Direktor für globales Sportmarketing bei Adidas. Ihm war vorgeworfen worden, gemeinsam mit Mitangeklagten Familien talentierter Basketballer an High Schools bestochen zu haben, um sie an Universitäten zu locken, die von Adidas ausgerüstet werden. Nach den Regeln der US-College-Basketball-Liga NCAA sind Zahlungen an Spieler untersagt.

Dem Sportartikelhersteller selbst wurde kein Fehlverhalten vorgeworfen. In einer Stellungnahme von Adidas hieß es, man habe bei den Ermittlungen mit den Behörden zusammengearbeitet und respektiere das Urteil der Jury. "Wir werden weiterhin konstruktiv mit der NCAA und allen Beteiligten daran arbeiten, das Umfeld des College-Basketballs zu verbessern und haben unsere internen Prozesse und Kontrollmechanismen gestärkt. Fairness und ethisch korrektes Geschäftsgebaren hat für uns oberste Priorität", erklärte der Konzern aus Herzogenaurach.

Geschädigte waren laut Anklage die Universitäten, darunter jene in Louisville und Kansas. Sie hätten den Spielern Sportstipendien gegeben, ohne zu wissen, dass diese ihnen nach den Regeln der NCAA wegen der Geldzahlungen nicht zustanden. Neben Gatto musste sich auch der frühere Adidas-Berater Merl Code und der Sportagent Christian Dawkins vor Gericht verantworten. Im Prozess argumentierten Rechtsanwälte der Beklagten, zwar hätten ihre Klienten die NCAA-Richtlinien verletzt. Sie hätten die Universitäten aber nicht betrügen wollen. Vielmehr hätten sie ihnen geholfen, Toptalente in ihre Basketball-Teams zu holen. Ein Anwalt von Gatto sagte während des Schlussplädoyers, sein Klient habe gedacht, er würde helfen und keinen Betrug begehen.

Steven Haney, Anwalt von Dawkins, zeigte sich enttäuscht über das Ergebnis. Er respektierte es aber, sagte er der Jury. Bei den Anwälten von Gatto und Code war keine Stellungnahme zu dem Urteil erhältlich. Kenner der amerikanischen Basketball-Szene zeigten sich indes amüsiert, dass Hochschulen wie die von Louisville, die Millionen Dollar mit ihren Basketball-Teams einfahren, als Opfer angesehen werden.

