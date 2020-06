US-Gericht widerruft Zulassung von Bayer-Herbizid Dicamba

Aktien in diesem Artikel BASF 55,25 EUR

Von Mauro Orru

BARCELONA (Dow Jones)--Ein Gericht in San Francisco hat am Mittwoch die Zulassung von drei Unkrautvernichtern auf Basis des Wirkstoffs Dicamba aufgehoben. Darunter ist auch das Bayer-Produkt XtendiMax. Die US-Umweltschutzbehörde EPA müsse die Registrierung der Dicamba-Produkte widerrufen, weil sie die damit verbundenen Risiken nicht berücksichtigt habe, heißt es in der Entscheidung des U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit.

Die EPA hat 2018 für XtendiMax von Bayer, FeXapan von Corteva und Engenia von BASF unter Auflagen für zwei Jahren Zulassungen erteilt.

"Die EPA hat einzelne Risiken erheblich unterbewertet und andere völlig außer Acht gelassen", erklärte das Gericht. Dabei geht es auch um Folgen von Verwehungen des Herbizids auf andere, spätere Pflanzungen benachbarter Kulturen. Hier seien die von Dicamba verursachten Schäden erheblich unterbewertet worden, so das Gericht. Die Entscheidung geht auf die Petition einer Gruppe von Umweltorganisationen bei dem Gericht zurück.

Analysten von Bernstein rechnen als Folge der Entscheidung mit Einnahme- und Gewinnverlusten der Anbieter, bis die EPA über die Neuzulassung von Dicamba nach 2020 entscheidet. Diese Neuzulassung könnte in den nächsten vier bis sechs Wochen erfolgen.

"Wir sind mit dem Urteil keinesfalls einverstanden und prüfen unsere nächsten Schritte", sagte ein Bayer-Sprecher am Donnerstag zu Dow Jones Newswires. Überdies werde man abwarten welche Maßnahmen die EPA als Reaktion auf das Urteil ergreifen werde. "Abhängig von den Maßnahmen der EPA und davon, ob die Entscheidung erfolgreich angefochten wird, werden wir schnell daran arbeiten, die Auswirkungen auf unsere Kunden in dieser Saison so gering wie möglich zu halten."

Die Bayer-Aktie reagierte bis 12.44 Uhr mit einem Kursabschlag von 3,4 Prozent.

Auch BASF ist mit der Entscheidung nicht einverstanden und prüft laut einer Sprecherin nun seine Möglichkeiten, darauf zu reagieren. "Die Entscheidung könnte erhebliche negative Auswirkungen auf Landwirte in den USA haben, die bereits Dicamba-tolerantes Saatgut und Dicamba-Produkte für diese Saison gekauft haben", sagte eine Sprecherin zu Dow Jones Newswires. "Die Entscheidung könnte erhebliche negative Auswirkungen auf Landwirte in den USA haben, die bereits Dicamba-tolerantes Saatgut und Dicamba-Produkte für diese Saison gekauft haben", sagte sie.

Im Februar hatte eine US-Jury Bayer und BASF in einem Rechtsstreit mit einem Pfirsichbauern um Dicamba zu 265 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt. Er machte den Einsatz von Dicamba auf benachbarten Feldern für Ernteverluste bei sich verantwortlich. Beide Konzerne kündigten Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Corteva war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme verfügbar.

