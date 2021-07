EssilorLuxottica hebt Prognosen an

Das Management um Konzernchef Francesco Milleri will den Umsatz 2021 im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 nun auf Basis konstanter Wechselkurse im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern. Wie EssilorLuxottica am Freitag weiter mitteilte, soll - ebenfalls auf Basis konstanter Wechselkurs - in Relation zum Umsatz zudem ein höherer bereinigter operativer Gewinn hängen bleiben als zwei Jahre zuvor. Bislang wollte das Management die Werte des Jahres 2019 zumindest erreichen.

Im zweiten Quartal konnten die Franzosen die Entwicklung nochmals beschleunigen. Die Corona-Lockerungen in vielen Ländern ermöglichten eine Wiedereröffnung von Optiker-Läden, zudem wächst der Online-Handel des im Eurozonenleitindex EURO STOXX 50 gelisteten Konzerns weiter rasant. Im Vergleich zum coronagebeutelten Vorjahresquartal verdoppelte sich der Umsatz auf 4,7 Milliarden Euro.

Für das erste Halbjahr ergibt sich damit im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum um knapp 41 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro. Mit einem operativen Ergebnis von 1,3 Milliarden Euro schaffte der Konzern zudem die Rückkehr in die Gewinnzone. Unter dem Strich blieben für die Anteilseigner 854 Millionen Euro hängen. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 stagnierten die Erlöse nominal zwar, negative Wechselkurseffekte ausgeklammert ergibt sich aber ein Plus von fast 6 Prozent.

