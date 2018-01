US-Geschäft verhagelt Lindt & Sprüngli Umsatzziele

KILCHBERG (dpa-AFX) - Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (Lindt) hat auf dem weltgrößten Schokoladenmarkt in den USA Federn gelassen und bleibt mit seinem Gesamtergebnis unter der Zielmarke. Besonders die 2014 gekaufte US-Tochter Russell Stover habe gelitten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Kilchberg bei Zürich mit. Problem sei der schwächere Gesamtmarkt gewesen, ebenso wie Schwierigkeiten einzelner Handelspartner und die Neuausrichtung des Sortiments. In der Region der nordamerikanischen Freihandelszone Nafta ging der Umsatz um 1,6 Prozent zurück.

Insgesamt stieg der Umsatz des fast 175 Jahre alten Traditionsunternehmens im vergangenen Jahr um 4,8 Prozent auf fast 4,1 Milliarden Franken (knapp 3,4 Mrd Euro) - auch dank des stärkeren Euro. Organisch sei die Gruppe um 3,7 Prozent gewachsen, was unter den langfristigen Wachstumszielen liegt. Im Jahr davor waren diese mit einem Wachstum von 6,8 Prozent hingegen erfüllt worden. In Europa verzeichnete das Unternehmen 2017 plus 6,2 Prozent.

Lindt & Sprüngli ist mit 14 000 Mitarbeitern ein weltweit führender Anbieter von hochwertiger Schokolade. Die vollständigen Jahresergebnisse werden am 6. März veröffentlicht./oe/DP/jha