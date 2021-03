US-Gesundheitsbehörde verringert empfohlenen Abstand in Schulen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat ihre Richtlinien zum Sicherheitsabstand in Schulen während der Coronavirus-Pandemie angepasst. Die empfohlene Distanz wurde in den meisten Fällen halbiert. CDC teilte am Freitag mit, in Grundschulen sollten Schüler in Klassenräumen künftig drei Fuß (gut 90 Zentimeter) statt sechs Fuß Abstand einhalten, wenn Schutzmasken getragen würden. Dasselbe gelte für weiterführende Schulen, wenn in den dortigen Gemeinden das Übertragungsrisiko als niedrig, mittel oder substanziell eingestuft werde. Bei hohem Risiko werde für Schüler dieser Klassenstufen weiterhin ein Sicherheitsabstand von sechs Fuß empfohlen.

In den USA geht die Grundschule bis einschließlich zur 5. Klasse. Danach folgen die Mittelschule und die High School, die mit der 12. Klasse abschließt. CDC begründete die unterschiedlichen Empfehlungen damit, dass das Risiko einer Infektion oder Übertragung bei älteren Schülern höher eingeschätzt werde als bei jüngeren. Für Erwachsene in Schulgebäuden empfiehlt CDC weiterhin einen Abstand von mindestens sechs Fuß. Dasselbe gilt unter anderem für die Distanz zwischen Erwachsenen und Schülern, für atemintensive Aktivitäten wie Singen oder Sport oder für Zeiten, bei denen keine Masken getragen würden.

CDC teilte mit, mit den angepassten Empfehlungen folge man neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die neuen Richtlinien sollten dazu beitragen, Schulen wieder für persönlichen Unterricht zu öffnen./cy/DP/nas