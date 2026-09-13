US Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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US Gold hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei US Gold ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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