DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin59.356 +1,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen
KW 7: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 7: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Gouverneur Newsom sieht wachsenden Widerstand gegen Trump

15.02.26 10:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sieht eine wachsende Entschlossenheit Europas, US-Präsident Donald Trump etwas entgegenzusetzen. "Ich glaube, Europa fühlt sich heute so vereint wie schon lange nicht mehr", sagte Newsom bei seinem zweiten Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das sei vielleicht das einzige Verdienst von Trump. Diesen griff er erneut aufs Schärfste an.

Wer­bung

Newsom kritisierte unter anderem das umstrittene Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE in den Vereinigten Staaten. Menschen verschwänden plötzlich, zwei Menschen seien jüngst erschossen worden.

"Unser Immunsystem ist aufgeweckt worden"

Das Immunsystem sei aber inzwischen aufgeweckt worden - das gelte für das amerikanische Volk und zunehmend auch für den Rest der Welt. Trump nutze Schwäche aus - das sei seine Stärke. Er reagiere aber anders auf Überzeugung, Charakter und Zielstrebigkeit, wenn sich jemand entschlossen äußere. Das habe sich auch in der Rede von US-Außenminister Marco Rubio in München widergespiegelt. Rubio hatte Europa in seiner mit Spannung erwarteten die Rede die Hand gereicht, aber auch Forderungen gestellt.

"Er hat die Republikanische Partei übernommen."

Newsom kritisierte, unter Trump seien die USA die größte Quelle von Instabilität auf der Welt geworden. Alte Werte würden von Trump in Echtzeit zerstört. "Unsere Republik wird in Echtzeit zerstört", warnte der US-Demokrat. Und, das sage er über Trump nicht leichtfertig: "Er ist eine invasive Spezies. Er hat die Republikanische Partei übernommen."

Wer­bung

Gleichwohl sagte Newsom den Republikanern unter Trump eine Niederlage bei den Midterm-Wahlen im Herbst voraus: Diese würden dabei vernichtend geschlagen werden, prophezeite der Gouverneur. Newsom selbst gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei 2028./ctt/DP/zb