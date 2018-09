US-Gouverneur warnt vor Erdrutschen nach Sturm "Florence"

Wilson (Reuters) - Die US-Behörden haben vor Erdrutschen nach dem Sturm "Florence" gewarnt.

In den kommenden Tagen seien besonders die Orte in den Bergen von North Carolina gefährdet, erklärte am Samstag der Gouverneur des Bundesstaates, Roy Cooper. Auch wer vom Regen verschont geblieben sei, sei nicht außer Gefahr, weil die Flüsse nur mit einigen Tagen Verzögerung die höchsten Wasserstände erreichen dürften.

Zwar sind die Windstärken von "Florence" nach dem Erreichen der US-Ostküste zurückgegangen. Allerdings halten weiter heftige Regenfälle an. Den örtlichen Versorgern zufolge waren zunächst mehr als 970.000 Häuser und Geschäfte ohne Strom, die Reparatur könnte Wochen dauern. Die Zahl der bestätigten Todesfälle lag bei fünf.