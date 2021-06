US-Großbanken heben nach Fed-Stresstest Dividenden an

Von Ben Eisen and David Benoit

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Bestätigung der Gesundheit ihrer Bilanzen durch die US-Notenbank Fed fahren die großen US-Banken die Ausschüttungen an ihre Aktionäre hoch. Fünf der sechs größten US-Institute hoben ihre Dividenden, die sie während der Pandemie stabil halten oder gar senken mussten, am Montag teils deutlich an. Außerdem wollen sie Aktien in großem Stil zurückkaufen.

Den Anfang machte Morgan Stanley. Die Bank verdoppelte ihre Quartalsdividende auf 70 Cent je Aktie und kündigte an, innerhalb der kommenden zwölf Monate Aktien für bis zu 12 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen.

Die Citigroup ließ die Dividende als einzige Großbank unverändert bei 51 Cent. Sie ließ aber die Möglichkeit einer Erhöhung offen. Pläne für Aktienrückkäufe wurden nicht verkündet.

Die Fed hatte 23 der größten Banken vergangene Woche nach einem Stresstest eine adäquate Kapitalausstattung bescheinigt, um eine Krise zu überstehen. Das war eine Bedingung für die Banken, um wieder mehr Geld an die Aktionäre zurückgeben zu können. Während der Pandemie hatte die Fed die Ausschüttungsmöglichkeiten der Banken limitiert.

JP Morgan will die Dividende auf 1 Dollar von 90 Cent erhöhen. Im Dezember hatte die Bank bereits einen Aktienrückkaufplan ohne festen Zeithorizont über 30 Milliarden Dollar angekündigt.

Die Aktionäre der Bank of America sollen eine Dividende von 21 Cent je Aktie bekommen nach 18 Cent zuvor. Im April hatte das Institut angekündigt, Aktien im Volumen von 25 Milliarden Dollar zurückzukaufen. Auch hier wurde kein Zeitplan genannt.

Bei Goldman Sachs steigt die Dividende auf 2 US-Dollar von 1,25 Dollar je Aktie. Einen neuen Rückkaufplan gab es nicht. "Wir werden die Aktienrückkäufe ein wenig zurückfahren und das Geld in unser Geschäft stecken für wachsende Renditen", hatte COO John Waldron bei früherer Gelegenheit gesagt.

Wells Fargo verdoppelt die Dividende auf 20 Cent. Sie hatte die Dividende vergangenes Jahr auf 10 von 51 Cent gesenkt. Wells Fargo geht außerdem davon aus, über die nächsten vier Quartale Aktien im Volumen von 18 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

