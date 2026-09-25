DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.296 +0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 27.019 +0,3%Bitcoin 73.664 -0,7%Euro 1,1399 +0,2%Öl 106,0 -0,5%Gold 4.277 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

US-Handelsbeauftragter: Am Montag Ergebnisse zu Xi-Treffen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer hat Details zu Fortschritten im Handelsstreit zwischen den USA und China nach dem Xi-Besuch in Washington in Aussicht gestellt - voraussichtlich am Montag. Dann werde man sehr viel mehr Details darüber veröffentlichen, was man in den vergangenen Wochen bei den Verhandlungen mit China erreicht habe, sagte Greer dem US-Sender CNBC.

Werbung

Xi Jinpings Staatsbesuch in Washington endet an diesem Freitag. Die Reise war seit der Ankunft am Mittwoch geprägt von zeremoniellen Terminen. Mögliche Ergebnisse und Entscheidungen machten US-Präsident Donald Trump und Xi nicht in ihren Reden bekannt.

Die US-Regierung hatte zu Beginn des Staatsbesuchs mitgeteilt, dass sie eine Zollpause zwischen beiden Ländern verlängert habe. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Wäre die Einigung ausgelaufen, hätte China auch seine Exportkontrollen auf seltene Erden ausgeweitet.

Von chinesischer Seite lag zunächst keine Bestätigung für die Verlängerung vor. Xi hatte lediglich beim Staatsbankett von "vielen neuen Einigungen" in den Gesprächen gesprochen, ohne jedoch Details zu nennen./rin/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.