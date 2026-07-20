DAX 24.847 +0,1%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.808 -1,0%Top 10 Crypto 8,65 +4,9%Nas 25.630 +0,4%Bitcoin 57.314 +1,3%Euro 1,1414 -0,2%Öl 88,5 +0,5%Gold 4.011 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

US-Importeure zahlten 2025 auf EU-Waren 31 Mrd Euro Zusatzzölle

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Einfuhr von EU-Waren in die USA hat sich im vergangenen Jahr verteuert. US-Importeure zahlten im Jahr 2025 zusätzlich 31 Milliarden Euro für Waren aus der Europäischen Union, verglichen mit rund 7 Milliarden Euro im Jahr 2024, bevor US-Präsident Trump damit begann, Zölle gegen andere Länder zu verhängen, wie ein hochrangiger EU-Beamter am Montag sagte.

Werbung

Vor knapp einem Jahr haben sich die EU und die USA auf ein Handelsabkommen geeinigt, in dessen Rahmen die EU die Zölle auf die meisten US-Waren aufhob, während die Abgaben auf die meisten EU-Lieferungen auf 15 Prozent gedeckelt wurden. Zuvor handelten beide Seiten zu deutlich niedrigeren Zöllen unter den Regeln der Meistbegünstigung.

Die EU verhandelt separat mit den USA in dem Bemühen, einige Waren im Wert von rund 115 Milliarden Euro, darunter Weine und Spirituosen, von der Zolldeckelung auszunehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 13:14 ET (17:14 GMT)