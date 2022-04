US-Importpreise im März legen stärker als erwartet zu

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX nach EZB-Entscheid fester -- Tesla-Chef Elon Musk will Twitter kaufen -- VW mit operativem Milliardengewinn -- Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo im Fokus

Türkische Notenbank lässt Leitzins bei 14 Prozent. Porsche verkauft weniger Autos. Symrise platziert Schuldscheindarlehen. Umsatz von Hermès wächst überraschend deutlich. Großbritannien lässt Corona-Impfstoff von Valneva zu. voestalpine trennt sich von Mehrheit an HBI-Anlage an ArcelorMittal. Eni entdeckt neue Öl- und Gasvorkommen in Ägypten. Familie Benetton und Blackstone bieten für Atlantia.