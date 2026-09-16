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US-Importpreise steigen im August unerwartet deutlich

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck von der Einfuhrseite hat im August unerwartet deutlich zugenommen. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Importpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Vokswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Die Jahresteuerung war die höchste seit vier Jahren. Die Importpreise für Treibstoffe sanken um 0,1 Prozent und die ohne Treibstoffe stiegen um 0,8 Prozent.

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Die Exportpreise erhöhten sich um 0,6 Prozent auf Monats- und 8,6 Prozent auf Jahressicht.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 08:59 ET (12:59 GMT)

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