US-Industrie fährt Produktion hoch

Heute im Fokus

DAX fester -- Wall Street mit Eröffnungs-Gewinnen -- Goldman Sachs verdient deutlich mehr -- Netflix übertrifft Erwartungen -- Drägerwerk-Aktie bricht nach Gewinnwarnung ein -- Tesla, Bayer im Fokus

Opel kündigt sämtlichen Händlern in Europa. US-Richter lässt Facebook-Sammelklage wegen Gesichtserkennung zu. Iberdrola will brasilanischen Erzeuger für 1,7 Milliarden Dollar kaufen. US-Baubeginne steigen im März. Johnson & Johnson hebt Umsatzprognose 2018 an.