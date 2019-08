US-Industrie startet mit Produktionsminus ins zweite Halbjahr

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Juli deutlich stärker gedrosselt als erwartet.

Sie stellte 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die US-Notenbank am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Plus von revidiert 0,6 Prozent im Juni. Die gesamte Produktion - zu der auch Versorger und Bergbau beitragen - fiel im Juli um 0,2 Prozent.

Die Industrie macht etwa zwölf Prozent des Bruttoinlandsproduktes der USA aus. Ihre Aussichten haben sich angesichts der schwächeren Weltkonjunktur eingetrübt. Zudem dürfte ihr der eskalierende Handelskonflikt mit China zu schaffen machen.