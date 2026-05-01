US-Industrieproduktion im April gestiegen

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im April ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert.

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Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 76,1 Prozent von 75,7 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 75,8 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung mit 75,7 Prozent bestätigt.

Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat um 0,3 (vorläufig: minus 0,5) Prozent gesunken. Im Jahresvergleich wurde im April 1,4 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,6 Prozent verzeichnet nach einer Stagnation im Vormonat. Die Jahresrate lag bei plus 1,4 Prozent.

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Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)