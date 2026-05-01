DAX23.975 -2,0%Est505.827 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,21 +0,6%Nas26.258 -1,4%Bitcoin68.907 -0,8%Euro1,1629 -0,3%Öl107,9 +2,1%Gold4.547 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Apple 865985 Micron Technology 869020 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot - unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Apple, NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte
Trump will bald über Waffenverkauf an Taiwan entscheiden und erwägt Sanktionslockerung für China Trump will bald über Waffenverkauf an Taiwan entscheiden und erwägt Sanktionslockerung für China
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Industrieproduktion im April gestiegen

15.05.26 15:20 Uhr

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im April ihre Produktion hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,2 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 76,1 Prozent von 75,7 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 75,8 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung mit 75,7 Prozent bestätigt.

Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat um 0,3 (vorläufig: minus 0,5) Prozent gesunken. Im Jahresvergleich wurde im April 1,4 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,6 Prozent verzeichnet nach einer Stagnation im Vormonat. Die Jahresrate lag bei plus 1,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)