DAX24.144 +0,3%Est505.934 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 +0,7%Nas24.036 +0,1%Bitcoin62.851 -0,8%Euro1,1772 -0,2%Öl97,97 +3,3%Gold4.799 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Iran-Lösung: Dow stabil -- DAX fester -- Heideldruck mit Gewinnwarnung -- AIXTRON, CATL, Him & Hers, Daikin, BYD, Quantentitel, TSMC, SAP, Gerresheimer, Allbirds, Tesla im Fokus
Top News
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti im Blick: NVIDIA treibt Quantenfantasie weiter an Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti im Blick: NVIDIA treibt Quantenfantasie weiter an
Der Vorteil für dein Depot Der Vorteil für dein Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Industrieproduktion im März gesunken

16.04.26 15:25 Uhr

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat im März die Produktion heruntergefahren. Sie verringerte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Produktion prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 75,7 Prozent von 76,1 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 76,3 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 76,1 (vorläufig: 76,3) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im vorangegangenen Monat um 0,7 (vorläufig: +0,2) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im März 0,7 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsrückgang von 0,2 Prozent verzeichnet nach einem Anstieg von 0,3 Prozent. Die Jahresrate lag bei plus 0,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)