US-Industrieproduktion im Oktober leicht gesunken

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Industrie in den USA hat im Oktober ihre Produktion leicht gedrosselt, was den zunehmenden Gegenwind für den Sektor verdeutlicht, da die höheren Zinsen die Nachfrage nach Gütern schwächen, auch wenn sich die Engpässe in den Lieferketten allmählich auflösen. Der Produktionsrückgang betrug im Vergleich zum Vormonat 0,1 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 79,9 Prozent von 80,1 im Vormonat. Hier waren Ökonomen von 80,4 Prozent ausgegangen. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 80,1 (vorläufig: 80,3) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im September um 0,1 (vorläufig: 0,4) Prozent gestiegen. Im Jahresvergleich wurde im Oktober 3,3 Prozent mehr produziert.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde im Oktober gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,2 Prozent verzeichnet nach einem Anstieg um ebenfals 0,2 Prozent im September. Die Jahresrate lag bei plus 2,7 Prozent.

Der US-Industriesektor ist in den vergangenen Monaten stark geblieben, aber Ökonomen erwarten, dass diese Widerstandsfähigkeit nicht lange anhalten wird, da der Nachholbedarf nachlässt und die Lagerbestände steigen. "Die Fahrzeughersteller haben immer noch einen großen Nachholbedarf, aber das scheint eine der wenigen Stützen für das verarbeitende Gewerbe in den kommenden Monaten zu sein", erklärte Richard F. Moody, Chefvolkswirt der Regions Financial Corp. in einer Notiz vor der Veröffentlichung der Daten.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 16, 2022 09:41 ET (14:41 GMT)