US-Industrieproduktion sinkt im Juli leicht

15.08.25 15:19 Uhr

DOW JONES--Die Industrieproduktion in den USA hat sich im Juli etwas schwächer als erwartet entwickelt. Wie die Federal Reserve mitteilte, sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein unverändertes Produktionsniveau prognostiziert. Das für Juni vorläufig gemeldete Plus von 0,3 Prozent wurde aber auf 0,4 Prozent revidiert. Die Kapazitätsauslastung verringerte sich auf 77,5 (Juni revidiert: 77,7) Prozent. Volkswirte hatten einen Wert von 77,6 Prozent prognostiziert. Vorläufig waren für Juni ebenfalls 77,6 Prozent gemeldet worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 09:19 ET (13:19 GMT)