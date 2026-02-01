US-Industrieproduktion steigt im Januar stärker als erwartet

DOW JONES--Die Industrie in den USA hat ihre Produktion im Januar unerwartet deutlich hochgefahren. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um nur 0,3 Prozent prognostiziert. Im Jahresvergleich wurde im Januar 2,3 Prozent mehr produziert.

Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich auf 76,2 Prozent von 75,7 im Vormonat. Hier hatten Ökonomen 76,5 Prozent erwartet. Für den Vormonat wurde die Auslastung auf 75,7 (vorläufig: 76,3) Prozent revidiert.

Die Industrieproduktion war im vorangegangen Monat um revidiert 0,2 (vorläufig: +0,4) Prozent gestiegen.

Im verarbeitenden Gewerbe, das für einen Großteil der Industrieproduktion steht, wurde gegenüber dem Vormonat ein Produktionsplus von 0,6 Prozent verzeichnet, nach 0,0 Prozent im Dezember. Die Jahresrate lag bei 0,0 Prozent.

February 18, 2026 09:33 ET (14:33 GMT)