US-Inflation im Oktober

Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen.

Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) mitteilte, stieg der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kern-PCE-Deflator) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag um 3,3 (September: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,3 und 3,2 Prozent prognostiziert. Der Kern-PCE-Deflator ist die von der Federal Reserve bevorzugte Inflationsmessgröße. Der gesamte PCE-Deflator erhöhte sich um ebenfalls 0,3 und 3,8 (3,6) Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,3 und 3,8 Prozent.

DJG/hab/apo

Dow Jones Newswires