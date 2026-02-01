DAX24.930 +0,3%Est505.995 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 +2,1%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.603 +1,5%Euro1,1873 ±0,0%Öl67,59 +0,1%Gold4.997 +1,5%
US-Inflation schwächt sich überraschend deutlich ab

13.02.26 14:50 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 2,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Dezember hatte die Inflation noch bei 2,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Jahresrate von 2,5 Prozent ausgegangen.

Der Rückgang der Teuerung ist vor allem durch einen Dämpfer bei den Energiekosten zu erklären. So hat sich Benzin im Jahresvergleich um 7,5 Prozent verbilligt. Dagegen haben sich Dienstleistungen überdurchschnittlich stark verteuert.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent zu. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, hat sich im Januar im Jahresvergleich nur leicht abgeschwächt, um 0,1 Punkte auf 2,5 Prozent. Analysten hatten dies erwartet./jkr/jsl/jha/