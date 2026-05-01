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US-Investments im Fokus

NVIDIA als investor: In diese US-Aktien hat der Chipriese im 1. Quartal 2026 investiert

20.05.26 21:30 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA setzt auf diese US-Aktien - Einblick in das Portfolio für Q1 2026 | finanzen.net

Im 1. Quartal 2026 gab es einige Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA - unter anderem kamen auch zwei Neuzugänge ins Depot.

In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des sogenannten 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 18,37 Milliarden US-Dollar ist auch der Halbleiterkonzern NVIDIA verpflichtet, seine US-Beteiligungen vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zu melden.

Im folgenden Ranking werden die größten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA im ersten Quartal 2026 aufgeführt, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Depot. Stand der Daten ist der 31. März 2026.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

In diese US-Aktien hat NVIDIA im 1. Quartal 2026 investiert

Platz 8: Das Ranking

In den USA unterliegen Großinvestoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar strengen Transparenzregeln: Sie müssen ihre Portfolios vierteljährlich mittels des sogenannten 13F-Formulars bei der Börsenaufsicht SEC offenlegen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 18,37 Milliarden US-Dollar ist auch der Halbleiterkonzern NVIDIA verpflichtet, seine US-Beteiligungen vierteljährlich bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zu melden.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 7: Generate Biomedicines

Das Ranking der größten US-Aktienbeteiligungen von NVIDIA eröffnet im ersten Quartal 2026 Generate Biomedicines. Die Beteiligung, die NVIDIA im ersten Jahresviertel neu aufgebaut hat (833.325 Aktien) war zum Stichtag am 31. März rund 10,42 Millionen US-Dollar wert. Der Anteil am Gesamtdepot belief sich damit lediglich auf 0,06 Prozent. Platz sieben für Generate Biomedicines.

Quelle: sec.gov, Bild: Dan Race / Shutterstock.com

Platz 6: Nebius

Im ersten Quartal 2026 befanden sich unangetastet 1.190.476 Nebius-Aktie im NVIDIA-Depot. Die Anteilsscheine waren am Stichtag Ende März rund 123,52 Millionen US-Dollar wert und nahmen damit 0,67 Prozent des Depotwertes ein. Das niederländische Technologieunternehmen schaffte es damit auf Platz sechs.

Quelle: sec.gov, Bild: jackpress / Shutterstock.com

Platz 5: Nokia

Auf Platz fünf im Depot befand sich im ersten Quartal 2026 Nokia. NVIDIA tastete die 166.389.351 Anteilsscheine, die der Chip-Konzern in Q4 2025 neu ins Depot geholt hatte, im abgelaufenen Jahresviertel nicht an. Mit einem Wert von rund 1,34 Milliarden US-Dollar machte die Beteiligung an Nokia 7,28 Prozent des Gesamtdepots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 4: Coherent

Unter NVIDIAs Beteiligungen findet sich im ersten Jahresviertel mit Coherent außerdem ein weiterer Neuzugang. Der KI-Riese kaufte im ersten Quartal 7.788.161 Coherent-Aktie, die zum Stichtag rund 1,86 Milliarden US-Dollar wert waren und auf einen Anteil im Depot in Höhe von 10,10 Prozent kamen. Damit landete die Beteiligung direkt auf Platz vier im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Platz 3: Synopsys

Auf dem 3. Platz unter NVIDIAs US-Beteiligungen im ersten Quartal befindet sich Synopsys. Zum Stichtag befanden sich unverändert 4.821.717 Anteile des US-Techunternehmens im NVIDIA-Depot. Mit einem Wert von 1,91 Milliarden US-Dollar kamen sie auf 10,40 Prozent am Gesamtdepot. Die Beteiligung hatte NVIDIA im Vorquartal erst neu aufgebaut.

Quelle: ec.gov, Bild: Synopsys

Platz 2: CoreWeave

Seine Beteiligung an CoreWeave stockte NVIDIA im ersten Quartal um 22.935.780 Papiere auf. Damit befanden sich Ende März 47.213.353 CoreWeave-Aktien im Wert von rund 3,66 Milliarden US-Dollar im Depot, die 19,91 Prozent des Depots ausmachten. CoreWeave klettert damit von Platz drei im Vorquartal Platz zwei.

Quelle: sec.gov, Bild: Robert Way/Shutterstock.com

Platz 1: Intel

Ungeschlagen auf Platz eins im NVIDIA-Depot befand sich auch im ersten Quartal 2026 die Beteiligung an Intel. Der Chip-Riese tastete die Position, die er in Q4 2025 erst neu aufgebaut hatte, nicht an und so befanden sich zum Stichtag am 31. März weiter 214.776.632 Anteilsscheine im Depot, die auf einen Marktwert von 9,48 Milliarden US-Dollar kamen. Die Position machte 51,58 Prozent des Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Lyao / Shutterstock.com

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com, Poetra.RH / Shutterstock.com